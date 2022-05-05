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Марцінків закликав мешканців Івано-Франківська виїхати з міста на 7-9 травня або сидіти вдома

Це повʼязано з загрозою ракетних ударів. 

Марцінків закликав мешканців Івано-Франківська виїхати з міста на 7-9 травня або сидіти вдома
Фото: УНН

В Івано-Франківську на 7-9 травня скасували всі публічні заходи, включно з молебнями і святкуванням Дня міста. Це повʼязано з високою загрозою російських ракетних ударів. 

Мер міста Руслан Марцінків закликав із розумінням поставитися до цього оголошення.

"Прошу по можливості 7, 8, 9 травня роботодавців, усіх мешканців Івано-Франківська не скупчуватися на озері, в парку, в інших публічних місцях. По можливості – виїхати за місто, по можливості – обробити свої городи, тобто поменше щоб було людей 7, 8, 9 травня в місті Івано-Франківськ", – закликав він.

За неможливості виїхати Марцінків закликав сидіти вдома. 

За даними Міністерства оборони України, з нагоди 9 травня очікуються певні провокації або активізація обстрілів з боку Росії. Речник міністерства не виключає, що РФ може сама собі вигадати "перемоги" на фронті і видати їх за реальність. 

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