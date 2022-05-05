На заклик долучитися до відновлення Ірпеня відгукнулося 120 проєктантів

Архітекторів України запросили долучитися до планування стратегії з відновлення та розвитку Ірпеня.

Про це повідомили у Київській військовій обласній адміністрації.

На запрошення відгукнулися близько 120 проєктантів, які сьогодні, 5 травня, прибули до міста Ірпінь.

“Населені пункти Київщини дуже сильно постраждали від рук загарбників. Окупанти цілеспрямовано знищували наші домівки, лікарні, школи, культурні споруди. Але ми все відновимо. У мене немає сумнівів в цьому, коли я бачу скільки людей відгукнулися на заклик про допомогу. Вірю, що зможемо побудувати нову Київщину, ще більш розвинену та квітучу. Дякую кожному, хто сьогодні долучився до нашої команди відновлення області”, – зазначив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

Архітектори разом із очільником міста Олександром Маркушиним оглянули Ірпінь, аби оцінити рівень руйнувань.

Наступний етап – планування нової стратегії розвитку міста.

“Дуже багато людей відгукнулося. Це говорить про те, що для кожного з нас важливо бути причетним до розбудови України. Вже сьогодні ви робите величезний внесок у відновленні Київщини, віддаючи свій час та частину енергії”, – зазначив керівник гуманітарного напрямку Олексій Кулеба.

Нагадаємо, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що 70% міста Ірпінь у Київській області пошкоджено.