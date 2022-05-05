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У Запорізькій області через обстріли будинку загинула жінка

Бої точаться навколо Гуляйполя та по всій лінії зіткнення. 

У Запорізькій області через обстріли будинку загинула жінка
фото ілюстративне
Фото: Офіс генпрокурора в Facebook

У місті Пологи Запорізької області внаслідок обстрілу окупантів загинула жінка.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

“Внаслідок ворожого обстрілу горів одноповерховий житловий будинок. Пожежники загасили вогонь на площі 70 кв м”, – йдеться у повідомленні.

Під час обстрілу загинула жінка 1972 року народження, отримавши осколкові поранення несумісні з життям.

В ОВА додали, що воєнна ситуація в області без істотних змін. 

Бої точаться навколо Гуляйполя та по всій лінії зіткнення. На цій ділянці росіяни мають до 13 батальйонних тактичних груп.

Нагадаємо, росіяни розгорнули додаткові зенітно-ракетні комплекси в Луганській та Запорізькій областях.

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