Росіяни розгорнули додаткові зенітно-ракетні комплекси в Луганській та Запорізькій областях, – Генштаб

Окупанти намагаються взяти під повний контроль Рубіжне та здійснити наступ на Словʼянськ.

Росія продовжує наступ у Східній операційній зоні. На Волинському та Поліському напрямках білоруські військові прикривають кордон з Україною в Брестській та Гомельській областях.

Загроза ракетних ударів по Україні з території Білорусі лишається, повідомили у зведенні Генерального штабу вранці 68-ї доби спротиву українців російському вторгненню.

На Сіверському напрямку ворог з мінометів обстрілював позиції наших військ у районі Сеньківки Чернігівської області. У прикордонних з Україною районах Брянської області встановили посилені адміністративно-поліцейський і контррозвідувальний режими. На основних дорогах та поблизу населених пунктів розташовані контрольно-пропускні пости.

"На Слобожанському напрямку угруповання противника продовжує обстріли міста Харкова та населених пунктів Уди і Прудянка", – зазначили в Генштабі.

На Ізюмському напрямку триває ворожий наступ у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Словʼянськ. Росія продовжує обстріли наших військ.

На Донецькому напрямку ворог наступає практично уздовж всієї лінії зіткнення. На Лиманському обстрілює підрозділи наших військ на рубежі Лиман – Сіверськ з метою витіснення із займаних позицій та створення умов наступу на Словʼянськ.

На Сєвєродонецькому напрямку основні зусилля росіян зосереджені на встановленні повного контролю над Рубіжним та підготовці до наступу на Сєвєродонецьк.

Противник також намагається покращити тактичне положення в районі Попасної та посилив війська за рахунок переміщення з Маріупольського напрямку батальйонної тактичної групи.

"З метою нарощення системи протиповітряної оборони противник розгорнув додаткові зенітно-ракетні комплекси на тимчасово зайнятих і тимчасово окупованих територіях Луганської та Запорізької областей", – додали в Генштабі.

На Таврійському та Південнобузькому напрямках війська Росії продовжують спроби покращити своє тактичне положення та обстріли.

На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються вийти на адмінмежу Херсонської області і шукають слабкі місця в нашій обороні. В районі Миколаєва ворог провів повітряну розвідку трьома безпілотниками та обстріляв артилерією наші підрозділи.

За вчора ППО України вразила 10 БпЛА "Орлан-10".

Тільки на території Донецької та Луганської областей 1 травня українські захисники відбили 10 атак ворога, знищили два танки, 17 артилерійських систем, 38 одиниць бойової броньованої техніки та 10 авто.

Нагадаємо, вчора в Генштабі повідомили, що основні зусилля окупанти зосередили на Криворізькому напрямку. Вели артилерійський вогонь по позиціях наших підрозділів у районах Таврійського, Осокорівки, Трудолюбівки та Князівки.