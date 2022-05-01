Унаслідок обстрілів окупантами Харківщини загинуло троє людей

Сьогодні росіяни обстрілювали житлові квартали Харкова, зокрема Салтівку.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

В області зазнали обстрілів Богодухів, Золочів, Мала Данилівка.

Унаслідок цих обстрілів загинули 3 людей, 8 мирних мешканців отримали поранення.

Як і в попередні дні найгарячіше на території Харківщини по Ізюмському напрямку. Тут ворог продовжує спроби вести наступальні дії.

“Завдяки ефективним діям наших захисників, ці спроби невдалі. Сьогодні російські окупанти вкотре зазнали великих втрат в живій силі і техніці”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, агресор вів обстріл позицій ЗСУ в районах населених пунктів Уди та Прудянка, і зазнав великих втрат в районі селища Старий Салтів.

Нагадаємо, українські війська відновили контроль над чотирма селами на Харківщині.