Після штурму українських позицій на Луганщині вижили тільки семеро російських десантників, – Гайдай
Після штурму українських позицій на Луганщині вижили тільки семеро російських десантників, – Гайдай
Евакуаційна колона забрала з "Азовсталі" 20 цивільних, та чомусь не забирає поранених українських бійців, – "Азов"
Евакуаційна колона забрала з "Азовсталі" 20 цивільних, та чомусь не забирає поранених українських бійців, – "Азов"
Пакетний вплив на економіку. Чи здатні санкції спинити Росію?
Пакетний вплив на економіку. Чи здатні санкції спинити Росію?
Де постелить клейонку? Репортаж з Мощуна, зруйнованого селища, яке не вдалося захопити росіянам
Де постелить клейонку? Репортаж з Мощуна, зруйнованого селища, яке не вдалося захопити росіянам
Росія вдарила ракетами по Одеському аеропорту з території Криму (оновлено)
Росія вдарила ракетами по Одеському аеропорту з території Криму (оновлено)
Анджеліна Джолі зайшла поїсти у "Львівські круасани", а на вокзалі зустріла евакуйованих із Покровська (оновлено)
Анджеліна Джолі зайшла поїсти у "Львівські круасани", а на вокзалі зустріла евакуйованих із Покровська (оновлено)
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
Американська реактивна система залпового вогню M270 вперше “попрацювала” по окупантах на Донеччині
Американська реактивна система залпового вогню M270 вперше “попрацювала” по окупантах на Донеччині
ГоловнаСуспільствоВійна

Полк “Азов” показав відео евакуації людей в Маріуполі

 Робота буде продовжуватися, доки ми не врятуємо всіх наших людей.

Полк “Азов” показав відео евакуації людей в Маріуполі
Фото: скрін відео

Полк “Азов” надав відео нинішньої операції з порятунку людей в Маріуполі.

Евакуація стала можливою завдяки зусиллям президента України Володимира Зеленського та злагодженій роботі Офісу Президента, яку координував Андрій Єрмак, повідомив голова української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія.

“Надважливу частину роботи виконали Денис Прокопенко і полк "Азов", Головне управління розвідки Міністерства оборони, команда Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Ірина Верещук”, – зазначив Арахамія.

Він подякував за підтримку ООН і Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

“Багато людей працювали для того, щоб це стало можливим. Робота буде продовжуватися, доки ми не врятуємо всіх наших людей”, – додав Арахамія.

Нагадаємо, сьогодні у Маріуполі за підтримки ООН та Червоного Хреста розпочалась евакуація цивільних з території комбінату Азовсталь

Понад 100 українців, серед яких діти, жінки, люди похилого віку, прямують на підконтрольну Україні територію. Завтра їх зустрічатимуть у Запоріжжі. Евакуацію продовжать завтра, 2 травня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також