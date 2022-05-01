Полк “Азов” надав відео нинішньої операції з порятунку людей в Маріуполі.
Евакуація стала можливою завдяки зусиллям президента України Володимира Зеленського та злагодженій роботі Офісу Президента, яку координував Андрій Єрмак, повідомив голова української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія.
“Надважливу частину роботи виконали Денис Прокопенко і полк "Азов", Головне управління розвідки Міністерства оборони, команда Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Ірина Верещук”, – зазначив Арахамія.
Він подякував за підтримку ООН і Міжнародному Комітету Червоного Хреста.
“Багато людей працювали для того, щоб це стало можливим. Робота буде продовжуватися, доки ми не врятуємо всіх наших людей”, – додав Арахамія.
Нагадаємо, сьогодні у Маріуполі за підтримки ООН та Червоного Хреста розпочалась евакуація цивільних з території комбінату Азовсталь.
Понад 100 українців, серед яких діти, жінки, люди похилого віку, прямують на підконтрольну Україні територію. Завтра їх зустрічатимуть у Запоріжжі. Евакуацію продовжать завтра, 2 травня.