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Евакуацію людей з Маріуполя перенесено на завтра

Початок – о 8:00.

Евакуацію людей з Маріуполя перенесено на завтра
Фото: Reuters

Евакуацію людей з Маріуполя перенесено на понеділок, 2 травня.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

“З урахуванням безпеки евакуацію мирного населення Маріуполя, що знаходиться в інших районах міста, перенесено на понеділок (2 травня)”, – йдеться у повідомленні. 

Початок – о 8:00 біля ТРЦ “Порт Сіті”.

Нагадаємо, сьогодні у Маріуполі за підтримки ООН та Червоного Хреста розпочалась евакуація цивільних з території комбінату Азовсталь

Понад 100 українців, серед яких діти, жінки, люди похилого віку, прямують на підконтрольну Україні територію. Завтра їх зустрічатимуть у Запоріжжі.

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