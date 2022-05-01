Евакуацію людей з Маріуполя перенесено на завтра

Евакуацію людей з Маріуполя перенесено на понеділок, 2 травня.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

“З урахуванням безпеки евакуацію мирного населення Маріуполя, що знаходиться в інших районах міста, перенесено на понеділок (2 травня)”, – йдеться у повідомленні.

Початок – о 8:00 біля ТРЦ “Порт Сіті”.

Нагадаємо, сьогодні у Маріуполі за підтримки ООН та Червоного Хреста розпочалась евакуація цивільних з території комбінату Азовсталь.

Понад 100 українців, серед яких діти, жінки, люди похилого віку, прямують на підконтрольну Україні територію. Завтра їх зустрічатимуть у Запоріжжі.