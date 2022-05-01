Москва знищує на війні проти України корінні народи, - заява лідера ерзян в ООН

Регіонами-лідерами за кількістю загиблих військових на тисячу населення є Північна Осетія, Бурятія, Тува, Дагестан, Інгушетія, Чукотка та регіон Ідель-Урал.

Український громадський діяч, інязор ерзянського народу Сиресь Боляєнь порушив питання етноциду з високої трибуни Організації Об'єднаних Націй.

Про це повідомляє сайт "Ідель-Урал".

Виступаючи у складі делегації України, Боляєнь публічно звинуватив Москву в навмисному доведенні до занепаду національних республік та місць компактного проживання корінних народів в РФ. Не маючи інших альтернатив, місцева молодь рятується від злиднів підписанням контракту на службу в армії та поліції.

"Поки ми обговорюємо мандат Форуму, Кремль відправляє представників мого та інших корінних народів Росії знищувати Україну. Росія не визнає Декларацію ООН про права корінних народів. А риторику про захист меншин використовує лише для загарбання чужих земель. Росія давно не є федерацією, а тюрмою народів, у якій вже дев’ятий рік утримує також мільйони громадян України. Російські окупанти вбивають українців, але і самі несуть великі втрати. Частка представників корінних народів Росії у загальному числі загиблих інтервентів непропорційна висока. Вона значно перевищує частку цих народів в структурі населення Росії. На це вказують як офіційна російська статистика, так і російські вчені, зокрема Алєксєй Малашенко та Ахмет Ярликапов", – заявив Боляєнь на 21-й сесії Постійного форуму ООН з питань корінних народів.

Він підкреслив, що регіонами-лідерами за кількістю загиблих військових на тисячу населення є Північна Осетія, Бурятія, Тува, Дагестан, Інгушетія, Чукотка та регіон Ідель-Урал.

Нагадаємо, минулого року Боляєнь виступив за квотою української делегації зі звинуваченнями на адресу Москви на XX сесії Постійного форуму ООН з питань корінних народів.

Він передав Секретаріату Постійного форуму ООН з питань корінних народів заяву щодо порушення прав корінних народів у РФ. У документі звертається увага ООН на політично вмотивоване судове переслідування Татарського громадського центру, громадської організації "Башкорт" та заборону її діяльності. Також перераховуються судові процеси проти лідерів татарського, інгуського, калмицького, черкеського і бурятського національних рухів.