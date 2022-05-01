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Росіяни знищують медичну інфраструктуру на окупованих територіях, - ГУР

Персонал змушують працювати на окупантів, а всі медики проходять перевірки на поліграфі.

Росіяни знищують медичну інфраструктуру на окупованих територіях, - ГУР
Фото: Facebook/Павло Кириленко

Росіяни закривають медичні заклади на тимчасово окупованих територіях та забороняють доставку ліків із підконтрольних Україні територій.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

"Громадяни, що залишаються на окупованих територіях, практично відрізані від медичних послуг. Закриваються заклади, не вистачає лікарів, заборонено доставку ліків із підконтрольних Україні територій", - йдеться в повідомленні.

За даними ГУР,  із інфекційного відділення Старобільська (Луганська область) вивезено все обладнання, надане з 2014 року за програмами міжнародних донорів та уряду України. Серед вивезеного обладнання - апарати ШВЛ, необхідні для критичних випадків захворювання на COVID-19.

В обласному протитуберкульозному диспансері Вовчанська на Харківщині хворим із відкритою формою туберкульозу відмовили у наданні медичної допомоги та вигнали на вулицю. При цьому приміщення, які використовувалися для лікування інфекційних хвороб, наповнюють пораненими росіянами. Медичний персонал змушують працювати на окупантів, а всі медики проходять процедуру перевірки на поліграфі. Тих, хто не пройшов, примусово відправляють на передову.

У приміщенні Пологівської центральної районної лікарні (Запорізька область) облаштовано склад боєприпасів. Персоналу забороняють надавати медичні послуги місцевому населенню.

Олешківська районна лікарня та міська лікарня Голої Пристані вимушено обслуговують потреби російських військових. Персоналу заборонено змінювати постійне місце проживання шляхом евакуації на підконтрольну Україні територію.

Крім того, всі без винятку лікарні Балаклії (Харківська область) заповнені пораненими окупантами. Медичний персонал примусово виводиться на роботу, але громадяни України залишаються без медичної допомоги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська захопили два медичних заклади в Бердянську.

З початку повномасштабної війни з Росією у Луганській області був обстріляний кожний медичний заклад.

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