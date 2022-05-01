Сьогодні з Лисичанська вдалось евакуювати 26 осіб, - Луганська ОВА

Уперший день травня міста Лисичанськ Луганської області евакуйовано 26 осіб.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram-каналі.

Наразі люди прямують до Дніпра.

"Хочу відзначити, що у Лисичанську щодня є бажаючі виїхати подалі від відлуння "руського миру". Містяни проживають на значній території - близько 95 кв. км. Тому не всі і не одразу дізнаються про безкоштовну евакуацію. А як тільки до віддаленого району дістається інформація про можливість безпечно виїхати - люди приймають рішення і евакуюються. Сьогодні виїхали 26 осіб. Упевнений, в будні буде ще більше", - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА закликав евакуюватися мешканців чотирьох громад (Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Гірська громада), поки ситуація в них не погіршилася ще більше.

За минулу добу ворог стріляв по житловим районам Луганщини 19 разів. По шість масованих артилерійських обстрілів витримали Сєвєродонецьк та Лисичанськ, по три – Рубіжне та Попаснянщина. Як наслідок, ще 12 будинків стали непридатними для життя. П’ять із них – багатоповерхівки в Сєвєродонецьку, ще дві – в Рубіжному.