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"Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Гірська громада – встигніть евакуюватись", – Гайдай

Автобуси вже в дорозі. 

"Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Гірська громада – встигніть евакуюватись", – Гайдай
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай закликав евакуюватися мешканців чотирьох громад, поки ситуація в них не погіршилася ще більше.

Автобуси вже в дорозі, написав Гайдай у Telegram.

"Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Гірська громада – встигніть евакуюватись, доки ситуація не така важка, як в Попасній. Неділя, 1 травня, – жителів Луганщини евакуюватимуть із Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Гірської громади. Ми у посиленому режимі рятували людей з Попасної, але вимушені призупинити евакуацію через події, які відбулися 29 квітня, коли ми втратили зв’язок зі людьми в двох автобусах. Ситуація в місті вкрай небезпечна", – наголосив він.

Гайдай заявив, що у мешканців Попасної було багато можливостей виїхати раніше, але тепер все ускладнилося. 

"Тому не чекайте до останнього. Поки є можливість – виїжджайте подалі від «руського миру», який не жаліє ані жінок, ані дітей. Збережіть життя. Автобуси вже в дорозі. Місця зборів в Лисичанську, Сєвєродонецьку, Рубіжному, Гірському незмінні", – додав голова ОВА.

Нагадаємо, що також евакуація з інших регіонів проходить залізницею. За минулу добу ворог стріляв по житловим районам Луганщини 19 разів. По шість масованих артилерійських обстрілів витримали Сєвєродонецьк та Лисичанськ, по три – Рубіжне та Попаснянщина. Як наслідок, ще 12 будинків стали непридатними для життя. П’ять із них – багатоповерхівки в Сєвєродонецьку, ще дві – в Рубіжному.

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