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Зеленський відзначив українських захисників та захисниць державними нагородами

Указ опублікований на сайті Офісу президента.

Зеленський відзначив українських захисників та захисниць державними нагородами
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Президент Володимир Зеленський відзначив українських захисників та захисниць державними нагородами. 

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі воїнів нагороджено: орденами Богдана Хмельницького, "За мужність", медалями “За військову службу Україні”, “Захиснику Вітчизни'' та “За врятоване життя". Про це повідомляє Генеральний штаб.

Відповідний Указ №290/2022 опублікований на сайті Офісу президента.

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