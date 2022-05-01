Президент Володимир Зеленський відзначив українських захисників та захисниць державними нагородами.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі воїнів нагороджено: орденами Богдана Хмельницького, "За мужність", медалями “За військову службу Україні”, “Захиснику Вітчизни'' та “За врятоване життя". Про це повідомляє Генеральний штаб.

Відповідний Указ №290/2022 опублікований на сайті Офісу президента.