Британія звинуватила Росію у використанні "фабрики тролів" для поширення дезінформації про Україну

Уряд Великобританії звинуватив Росію у використанні "фабрики тролів" для поширення дезінформації про події в Україні, а також про політиків низки країн. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву британського МЗС.

Згідно з даними дослідження, яке було проведене за ініціативою британського уряду, інформаційна кампанія РФ була покликана маніпулювати міжнародною громадською думкою щодо вторгнення в Україну, посилити її підтримку та завербувати нових симпатиків.

Для досягнення цілей інформвійни використовуються популярні соцмережі, зокрема TikTok, Twitter, Telegram, Facebook.

В Лондоні заявили, що російська "фабрика тролів" використовує, зокрема, Telegram для вербування та координації нових прихильників, які потім спамлять коментарі на підтримку дій керівництва Росії. Також вони проводять атаки проти високопосадовців та інших світових лідерів.

"Ми не можемо дозволити Кремлю та його тіньовим фермам тролів вторгнутися в наші онлайн-простори зі своєю брехнею", — заявила глава британського МЗС Ліз Трасс.