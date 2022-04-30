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Зеленський обговорив із Джонсоном та Кассісом подальшу підтримку України

Британському премʼєру Зеленський розповів про ситуації на полі бою. 

Зеленський обговорив із Джонсоном та Кассісом подальшу підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів низку телефонних розмов з лідерами інших країн щодо підтримки нашої держави.

Про результати бесід він проінформував у Twitter. Премʼєр-міністру Великобританії Борису Джонсону Зеленський розповів про ситуацію на полі бою та в заблокованому росіянами Маріуполі.

"Обговорили оборонну підтримку України та необхідні дипломатичні зусилля для досягнення миру", – зазначив він. 

Із президентом Швейцарії Ігнаціо Кассісом Володимир Зеленський обговорив підготовку до Конфедерації з відбудови України та посередницьку роль щодо надання консульських послуг українцям у Росії. 

Нагадаємо, також Зеленський сьогодні обговорив оборонну співпрацю, взаємодію на шляху України в ЄС і готовність Франції лікувати наших воїнів з Емманюелем Макроном. 

Макрон підтвердив готовність Франції продовжити роботу місії з допомоги у розслідуванні злочинів Росії. 

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