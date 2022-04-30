Зеленський обговорив із Джонсоном та Кассісом подальшу підтримку України

Британському премʼєру Зеленський розповів про ситуації на полі бою.

Президент України Володимир Зеленський провів низку телефонних розмов з лідерами інших країн щодо підтримки нашої держави.

Про результати бесід він проінформував у Twitter. Премʼєр-міністру Великобританії Борису Джонсону Зеленський розповів про ситуацію на полі бою та в заблокованому росіянами Маріуполі.

"Обговорили оборонну підтримку України та необхідні дипломатичні зусилля для досягнення миру", – зазначив він.

Із президентом Швейцарії Ігнаціо Кассісом Володимир Зеленський обговорив підготовку до Конфедерації з відбудови України та посередницьку роль щодо надання консульських послуг українцям у Росії.

Нагадаємо, також Зеленський сьогодні обговорив оборонну співпрацю, взаємодію на шляху України в ЄС і готовність Франції лікувати наших воїнів з Емманюелем Макроном.

Макрон підтвердив готовність Франції продовжити роботу місії з допомоги у розслідуванні злочинів Росії.