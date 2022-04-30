​Байден намагатиметься переманити російських вчених і фахівців, - Bloomberg

Президент США Джо Байден має намір переманити провідних російських вчених і спеціалістів. Для цього США можуть спростити візові вимоги.
Про це повідомляє Bloomberg.
За даними джерел видання, в адміністрації Байдена планують скасувати деякі візові вимоги для російських висококваліфікованих вчених. Зокрема, Білий дім пропонує скасувати необхідність наявності роботодавця в США для отримання робочої візи.
Передбачається, що це правило буде працювати до громадян РФ зі ступенем магістра або доктора наук, технологій, інженерії або математики, отриманих в США або за кордоном.
Зокрема, адміністрація Байдена хоче полегшити переїзд до США росіянам, які мають досвід роботи з напівпровідниками, космічними технологіями, кібербезпекою, передовим виробництвом, передовими обчисленнями, ядерною інженерією, штучним інтелектом, технологіями ракетного двигуна та іншими спеціалізованими науковими галузями.
Нагадаємо, раніше правозахисники закликали Німеччину надавати притулок російським дезертирам від війни в Україні.