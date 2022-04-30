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​Байден намагатиметься переманити російських вчених і фахівців, - Bloomberg

Білий дім пропонує скасувати необхідність наявності роботодавця в США для отримання робочої візи.

​Байден намагатиметься переманити російських вчених і фахівців, - Bloomberg
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден має намір переманити провідних російських вчених і спеціалістів. Для цього США можуть спростити візові вимоги.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними джерел видання, в адміністрації Байдена планують скасувати деякі візові  вимоги для російських висококваліфікованих вчених. Зокрема, Білий дім пропонує скасувати необхідність наявності роботодавця в США для отримання робочої візи.

Передбачається, що це правило буде працювати до громадян РФ зі ступенем магістра або доктора наук, технологій, інженерії або математики, отриманих в США або за кордоном.

Зокрема, адміністрація Байдена хоче полегшити переїзд до США росіянам, які мають досвід роботи з напівпровідниками, космічними технологіями, кібербезпекою, передовим виробництвом, передовими обчисленнями, ядерною інженерією, штучним інтелектом, технологіями ракетного двигуна та іншими спеціалізованими науковими галузями.

Нагадаємо, раніше правозахисники закликали Німеччину надавати притулок російським дезертирам від війни в Україні.

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