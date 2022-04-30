Опір у Херсоні може зруйнувати плани Путіна щодо референдуму, - ГУР

Однак Путін буде робити все, щоб будь-якими методами провести "референдум".

Український спротив у Херсоні може зруйнувати плани Кремля щодо референдуму та створення "народної республіки".

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Як заявив офіційний представник ГУР Вадим Скібіцький, президент Росії Путін буде робити все, щоб будь-якими методами провести "референдум" в Херсонській області.

"Це буде підноситися як одна з перемог російських окупаційних військ на території України. Наступними кроками можуть бути Запорізька, Одеська області. Це стратегія Путіна, яку він намагається реалізувати на території незалежних держав колишнього Радянського Союзу", - зазначив він.

У той же час, за його словами, зірвати "референдум" і всі плани щодо створення так званої "ХНР" може опір і активна позиція громадян України на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, що Служба безпеки України заочно оголосила підозру так званому керівнику Херсонської міської адміністрації, "призначеному" окупантами. Мова йде про Олександра Кобця.

Також призначеному окупантами так званому губернатору Херсонської області Володимиру Сальдо заочно оголосили підозру в державній зраді в умовах воєнного стану.