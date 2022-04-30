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На Запоріжжі ЗСУ збили ворожий безпілотник, який коригував вогонь артилерії

Також поранено двох окупантів.

На Запоріжжі ЗСУ збили ворожий безпілотник, який коригував вогонь артилерії
Фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU

Військовослужбовці окремого батальйону морської піхоти під час несення бойового чергування помітили російський безпілотний літальний апарат "Орлан-10", який вів розвідку місцевості на одному з напрямків Запорізької області.

Про це повідомляє Командування об'єднаних сил ЗСУ.

"Новітній російський безпілотник "Орлан-10" коригував вогонь артилерії. За його допомогою ворог вів розвідку, аби обстрілювати не лише позиції українських воїнів, а й мирні села", - повідомив командир підрозділу морської піхоти.

За словами офіцера, БПЛА рухався на низький висоті в досяжності для стрілецької зброї.

Росіяни, під прикриттям бронетранспортера, відправили на місце падіння групу для евакуації. Морпіхи, спостерігаючи це, також висунулися до району приземлення БПЛА. Обійшли з флангів та дали бій. В результаті, двох окупантів поранено.

Нагадаємо, вчора ЗСУ збили ворожий безпілотник над Дніпропетровщиною.

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