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Після штурму українських позицій на Луганщині вижили тільки семеро російських десантників, – Гайдай

Керівник ОВА опублікував відео розгрому ворожої техніки. 

Після штурму українських позицій на Луганщині вижили тільки семеро російських десантників, – Гайдай
Фото: Сергій Гайдай

Російські війська намагаються наступати на Сєверодонецькому та Попаснянському напрямках, хочуть повністю захопити Рубіжне та Попасну, готуються до наступу на Сєвєродонецьк.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Сьогодні позиції Наших військ штурмували десантники ворожої армії, їх «гостинно» зустріли воїни 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила. Вижити після зустрічі вдалося лише сімом окупантам, решту було ліквідовано», – написав він у Telegram

Він додав, що наші захисники показали фото особистих речей, які були при собі у ліквідованих загарбників.

«Прикметно, що там є православні іконки та обереги. З ними рашисти приїхали в Україну вбивати», – зазначив Сергій Гайдай.

Керівник ОВА також опублікував відео розгрому ворожої техніки. 

«Воїни 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького після потужного вогневого ураження знищили рашистську техніку: батарею Ураганів БМ-27, 5 одиниць ТЗМ та 2 одиниці військової автомобільної техніки, а також чимало боєприпасів. Купа металу та феєрверків», – написав він.

Нагадаємо, 29 квітня на Донбасі Збройні сили знищили 4 танки, 6 БМП, 2 БТР та 5 артилерійських систем.

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