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Спроби перевести українські окуповані території на рублі означають тільки одне: сама Росія постраждає, - Зеленський

"Наші відповіді, санкції та інше реагування вільного світу на агресивні дії Росії не забаряться".

Спроби перевести українські окуповані території на рублі означають тільки одне: сама Росія постраждає, - Зеленський
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив, що будь-які спроби перевести українські тимчасово окуповані території на рублі означатимуть, що Росія сама від цього постраждає.

"У тимчасово окупованих районах Херсонщини колаборанти розповідають, що нібито готуються до переходу в «рубльову зону». Будь-які спроби перевести нашу територію в адміністративну, валютну чи будь-яку іншу систему Росії означатимуть тільки одне: сама Росія від цього й постраждає. Наші відповіді, санкції та інше реагування вільного світу на агресивні дії Росії не забаряться", - повідомив президент.

Нагадаємо, що МЗС України звинуватило Росію в продовженні "справи сталіністів і нацистів" після того, як депутати зборів Красноярського краю запропонували незаконно вивозити зерно з території Херсонської області.

Депутати Красноярського краю РФ хочуть незаконно вивозити зерно з території Херсонської області, щоби вирішити проблеми власного продовольчого фонду.

Загарбники поставили ультиматум фермерам Херсонщини - окупанти дозволять сіяти тільки зерно та соняшник, якщо українці погодяться безкоштовно віддавати 70% майбутнього врожаю. 

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