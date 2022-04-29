Бійці 24-ої ОМБр імені короля Данила показали, що залишилося від російських десантників після "теплого прийому" українців.

Фото: facebook.com/24th.brigade

"Удмуртія, Башкирія, Ростовська область - весь "цвіт руского міру" ніс ідеї "великой россии" у смугу відповідальності нашої бригади, але натомість отримав теплий прийом", – розповіли українські бійці.

Вони пояснили, що бойові позиції королівських піхотинців на Луганщині 29 квітня намагалися штурмувати десантники із РФ.

"Після провалу поставленого завдання лише семеро окупантів із групи залишилися живими – решта ліквідована нашими армійцями", – додали у пресслужбі 24-ї бригади.

Фото: facebook.com/24th.brigade

Фото: facebook.com/24th.brigade

Фото: facebook.com/24th.brigade

Раніше повідомляли, що чеченці та буряти влаштували перестрілку поблизу Чорнобаївки, бо не могли поділити награбоване. Точна кількість поранених і загиблих наразі невідома.