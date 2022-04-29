Лише семеро окупантів із групи залишилися живими.
Бійці 24-ї омбр показали, що залишилося від російських десантників після "теплого прийому" українців
Бійці 24-ої ОМБр імені короля Данила показали, що залишилося від російських десантників після "теплого прийому" українців.
"Удмуртія, Башкирія, Ростовська область - весь "цвіт руского міру" ніс ідеї "великой россии" у смугу відповідальності нашої бригади, але натомість отримав теплий прийом", – розповіли українські бійці.
Вони пояснили, що бойові позиції королівських піхотинців на Луганщині 29 квітня намагалися штурмувати десантники із РФ.
"Після провалу поставленого завдання лише семеро окупантів із групи залишилися живими – решта ліквідована нашими армійцями", – додали у пресслужбі 24-ї бригади.
Раніше повідомляли, що чеченці та буряти влаштували перестрілку поблизу Чорнобаївки, бо не могли поділити награбоване. Точна кількість поранених і загиблих наразі невідома.