Тепер залізничне сполучення з Лиманом, який перебуває в епіцентрі боїв, неможливе.

У Донецькій області підірвали залізничний міст через Сіверський Донець між Лиманом та Райгородком. Про це повідомили очевидці у соцмережах.

Інформацію про це підтвердили у пресслужбі ООС, повідомляє Громадське.

Міст підірвали разом із потягом. Тепер залізничне сполучення з Лиманом, який перебуває в епіцентрі боїв на Донбасі, є неможливим.

Селище Райгородок розташоване на північний схід від Слов'янська. Раніше розвідка Великої Британії звітувала, що найбільш напружену ситуацію на Донбасі фіксують біля Лисичанська та Сєвєродонецька зі спробою просування на південь від Ізюма до Слов'янська.

Раніше повідомляли, що українські військові підірвали міст, через який окупанти постачали собі зброю та паливо з Криму.