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Кабмін затвердив категорії переселенців, яким нададуть житло першочергово

Держава буде викуповувати житло для тимчасового проживання. 

Кабмін затвердив категорії переселенців, яким нададуть житло першочергово
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет міністрів затвердив перелік категорій внутрішньо переміщених осіб, яких будуть забезпечувати житлом першочергово.

Це багатодітні родини, вагітні, родини з дітьми, люди, які втратили працездатність та пенсіонери. Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль

"Держава буде викуповувати житло для тимчасового проживання таких родин. Також будемо ремонтувати об’єкти житлового фонду, аби там розселяти людей", – пояснив він.

Шмигаль додав, що на сьогодні для підтримки ВПО перераховано вже більше 2,6 млрд гривень. 

Премʼєр-міністр додав, що також розширена програма реєстрації на відшкодування понищеного росіянами майна – тепер це можуть зробити і юридичні особи. Найближчим часом функція зʼявиться у "Дії". 

Нагадаємо, з початку збройного конфлікту в Україні щонайменше 11,7 млн людей покинули свої будинки. Понад 4,6 млн українців знайшли притулок в інших країнах; 7,1 мільйона людей було переміщено всередині країни. 

Статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) тепер можна оформити у Дії, а також отримати щомісячні виплати на картку єПідтримка.

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