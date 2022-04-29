Держава буде викуповувати житло для тимчасового проживання.
Кабмін затвердив категорії переселенців, яким нададуть житло першочергово
Кабінет міністрів затвердив перелік категорій внутрішньо переміщених осіб, яких будуть забезпечувати житлом першочергово.
Це багатодітні родини, вагітні, родини з дітьми, люди, які втратили працездатність та пенсіонери. Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
"Держава буде викуповувати житло для тимчасового проживання таких родин. Також будемо ремонтувати об’єкти житлового фонду, аби там розселяти людей", – пояснив він.
Шмигаль додав, що на сьогодні для підтримки ВПО перераховано вже більше 2,6 млрд гривень.
Премʼєр-міністр додав, що також розширена програма реєстрації на відшкодування понищеного росіянами майна – тепер це можуть зробити і юридичні особи. Найближчим часом функція зʼявиться у "Дії".
Нагадаємо, з початку збройного конфлікту в Україні щонайменше 11,7 млн людей покинули свої будинки. Понад 4,6 млн українців знайшли притулок в інших країнах; 7,1 мільйона людей було переміщено всередині країни.
Статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) тепер можна оформити у Дії, а також отримати щомісячні виплати на картку єПідтримка.