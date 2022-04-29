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США зараз готують українські війська в Німеччині, – Пентагон

Тренуватимуть артилеристів, навчання з радарними системами і бронетехнікою.

США зараз готують українські війська в Німеччині, – Пентагон
Міноборони США вантажать 155-мм гаубиці для відправки в Україну
Фото: twitter.com/DeptofDefense

США розпочали додаткове навчання українських воїнів на військових об’єктах США в Німеччині.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє CNN

«Ці навчання базуються на тій артилерійській підготовці, яку українські військові вже отримали в інших місцях, також включають тренування з радарними системами і бронетехнікою, про які недавно було оголошено в рамках пакетів допомоги», – сказав він.

Джон Кірбі сказав, що Німеччина є одним із «приблизно трьох» країн, які США використовують для навчання українців за межами України, але не назвав інші.

Речник Пентагону також сказав, що «основну частину навчань» проводить Національна гвардія Флориди, яка має досвід тренування українців ще до російського вторгнення.

Нагадаємо, в рамках нового пакету допомоги Україна отримала 72 гаубиці М-777 155-го калібру.

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