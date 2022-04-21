Гаубиці та дрони-камікадзе: у Пентагоні розкрили деталі нового пакету допомоги Україні

У Пентагоні розповіли, що увійде до нового пакету допомоги Україні. Йдеться зокрема про спеціально пристосовані дрони.

Інформацію про склад нового пакету військової допомоги Україні, про який щойно оголосив президент Байден, оприлюднила кореспондентка Politico Лари Зелігман, передає ВВС.

Так, пакет допомоги включатиме:

72 гаубиці калібру 155 мм (минулого тижня дали всього 18 таких знарядь) та 144 тис снарядів до них;

72 тягачі для гаубиць;

"понад 121" безпілотний апарат Phoenix Ghost (таку ж кількість називав Білий дім);

польове обладнання та запчастини.

Про безпілотники Phoenix Ghost докладніше розповів офіційний представник Пентагону Джон Кірбі. Вони були спеціально терміново доопрацьовані ВПС США для потреб Києва та багато в чому аналогічні дронам Switchblade, наданим Україні раніше. Це так звані "баражуючі боєприпаси", або, як їх називають у популярній пресі, дрони-камікадзе. Вони здатні пролітати відстань у десятки кілометрів, після чого прямують до цілі та підривають її разом із собою.

Джерела в Пентагоні, цього разу не названі, розповіли журналістам, що перші літаки з технікою з нового пакету вилетять у суміжні з Україною країни "протягом 24-48 годин", а "до кінця вихідних" вантаж має бути в руках українців.

Раніше 21 квітня Байден оголосив про додатковий пакет допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів, заявивши, що це "безпомилковий меседж Путіну: йому ніколи не вдасться домінувати й окупувати всю Україну".