Україна отримає від Словенії велику кількість танків, - ЗМІ

Словенія надасть Україні велику кількість танків, повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Натомість від Німеччини країна отримає бойову машину піхоти Marder та колісну бронемашину Fuchs.
Т-72 активно використовується українською армією і не потребує додаткової підготовки бійців.
За інформацією видання, Словенія також запросила у Німеччини більш сучасну техніку як компенсацію. У переліку - німецький бойовий танк Leopard 2, колісний танк Boxer і бойова машина піхоти Puma.
У то же час міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт 21 квітня підтвердила інформацію, що її країна організує навчання для українських солдатів на 155-мм самохідних гарматах-гаубицях Panzerhaubitze 2000.
За словами, Ламбрехт, це один із способів підтримки для України.
Нагадаємо, Литва передала Україні важкі міномети. А за інформацією ЗМІ, міністерство оборони Німеччини на вимогу канцелярії вилучило все важке озброєння зі списку запитів, наданого Україною, хоча німецька промисловість готова його поставити у коротко- та середньостроковій перспективі.