Україна отримає від Словенії велику кількість танків, - ЗМІ

Натомість Словенія запросила в Німеччини як компенсацію більш сучасну техніку.

Словенія надасть Україні велику кількість танків, повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Натомість від Німеччини країна отримає бойову машину піхоти Marder та колісну бронемашину Fuchs.

Т-72 активно використовується українською армією і не потребує додаткової підготовки бійців.

За інформацією видання, Словенія також запросила у Німеччини більш сучасну техніку як компенсацію. У переліку - німецький бойовий танк Leopard 2, колісний танк Boxer і бойова машина піхоти Puma.

У то же час міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт 21 квітня підтвердила інформацію, що її країна організує навчання для українських солдатів на 155-мм самохідних гарматах-гаубицях Panzerhaubitze 2000.

За словами, Ламбрехт, це один із способів підтримки для України.

Нагадаємо, Литва передала Україні важкі міномети. А за інформацією ЗМІ, міністерство оборони Німеччини на вимогу канцелярії вилучило все важке озброєння зі списку запитів, наданого Україною, хоча німецька промисловість готова його поставити у коротко- та середньостроковій перспективі.