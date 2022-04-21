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Оприлюднено дані російських командирів, підлеглі яких обстрілювали Харківщину та Сумщину

Вони усвідомлено виконують накази путінського режиму щодо знищення України.

Оприлюднено дані російських командирів, підлеглі яких обстрілювали Харківщину та Сумщину

Оприлюднено дані російських воєнних злочинців, що належать до найвищого командного складу, який усвідомлено виконують накази путінського режиму щодо знищення України.

Інформацію оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Це ШУВАЕВ Георгий Иванович – начальник ракетних військ та артилерії 1 танкової армії (в/ч 73621, Баковка, Одинцовський район, Московська область) Західного військового округу ЗС РФ, полковник.

Він бере безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну. Причетний до планування застосування артилерійськими підрозділами 1-ї танкової армії важкого наступального озброєння невиборчої дії при обстрілах населених пунктів. Підлеглий особовий склад здійснював обстріл міст та сіл Сумської та Харківської областей, що призвело до значних жертв серед мирного населення.

Біографію, паспорт та адресу реєстрації/проживання Шуваєва можна переглянути за цим посиланням.

БЛАЖКО Александр Сергеевич – командир 288 артилерійської бригади (в/ч 30683, с. Муліно Нижегородської області) 1 танкової армії Західного військового округу ЗС РФ, полковник.

Блажко бере безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну. Причетний до планування застосування підрозділами 288 артилерійської бригади важкого наступального озброєння невиборчої дії під час обстрілів населених пунктів. Підлеглий особовий склад здійснював обстріл міст та сіл Сумської та Харківської областей, що призвело до значних жертв серед мирного населення.

Дані на Блажка доступні тут.

“Покидьки! Без честі, душі та совісті. Жодний бункер не врятує від покарання за тяжкі злочини проти українського народу!”, – йдеться у повідомленні розвідки.

Нагадаємо, раніше розвідка повідомила, що президент Росії Володимир Путін планує провести примусову мобілізацію на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

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