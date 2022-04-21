Постраждалих немає, поїзд прямує далі.

Унаслідок ворожих обстрілів ушкоджень зазнав поїзд, який прямував із Запоріжжя до Львова. Ніхто не постраждав.

Про це у четвер, 21 квітня, повідомила пресслужба Укрзалізниці.

"Вибуховою хвилею та уламками вибито вікна в чотирьох вагонах поїзда №119/120 Запоріжжя-Львів. Постраждалих немає, поїзд прямує далі, вікна ми терпляче поміняємо по Кривому Рогу", – сказано в повідомленні.

УЗ нагадала пасажирам про заборону вести зйомку з вікон поїзда. При сигналі тривоги у регіоні, через які пролягає маршрут, необхідно зачиняти вікна і не перебувати безпосередньо напроти віконного отвору.

"Наші диспетчери уважно слідкують за обставинами та ведуть поїзди безпечними маршрутами, але сильні вибухові хвилі вдалині теж можуть завдати шкоди", – пояснили в Укрзалізниці.

Нагадаємо, 13 квітня російські війська обстріляли залізничну станцію в центральній Україні. Це призвело до запізнення 18 поїздів.