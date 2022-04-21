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У ДСНС нагадали про небезпеку ходити в ліс, на водойми, поля, де проводились бойові дії

Також не варто заходити до покинутих споруд та будинків.

У ДСНС нагадали про небезпеку ходити в ліс, на водойми, поля, де проводились бойові дії
Піротехніки ДСНС України у Донецькій області розміновують сільськогосподарські угіддя від вибухонебезпечних предметів
Фото: dn.dsns.gov.ua

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій нагадали, що зараз небезпечно ходити в ліс, на водойми, поля, де проводились бойові дії.

А також наближатися до розбитої ворожої техніки і заходити до покинутих споруд та будинків.

Не варто також з’їжджати на узбіччя доріг.

“Помітили підозрілий предмет – не наближайтеся! Повідомте рятувальників - 101 або національну поліцію-102. Бережіть себе!”, – зазначили у ДСНС.

Нагадаємо, під Харковом під час розмінування російських касетних боєприпасів стався вибух, у результаті чого загинули троє саперів-рятувальників, у тому числі командир частини з піротехнічних робіт.

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