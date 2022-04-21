Мешканець Гостомеля відслідкував свої украдені росіянами навушники в Бєлгороді

Військові-мародери не врахували, що деяке награбоване майно може свідчити про їхнє місце розташування.

Мешканець Гостомеля Віталій Семенець відслідкував розташування свої вкрадених окупантами навушників AirPods у Бєлгородській області Росії.

Його будинок, як і багато інших, були пограбовані росіянами під час тимчасової окупації. Семенець із родиною залишили свою домівку в Гостомелі у перші декілька днів повномасштабного наступу, повідомив чоловік для Insider.

До минулої суботи вони перебували в Мукачево. Після повернення родина Семенців виявила, що їхні оселі були розграбовані.

За допомогою функції "Знайди мене" чоловік відслідкував переміщення своїх навушників. Востаннє росіяни використовували їх 9 квітня.

Нагадаємо, крім убивств, катувань і згвалтувань російська армія чинила й масові пограбування осель мирних мешканців. Сотні кілограмів награбованого майна вони вивозили в своїй техніці та навіть відправляли поштою з Білорусі.