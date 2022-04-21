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Росіяни спробували прорвати оборону ЗСУ на Авдіївському напрямку, – Кириленко

В самому місті російські снаряди протягом доби пошкодили декілька житлових будинків, сільгосппідприємство, медичний заклад.

Росіяни спробували прорвати оборону ЗСУ на Авдіївському напрямку, – Кириленко
Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Впродовж останньої доби у Донецькій області росіяни ведуть обстріли по мирному населенню вздовж усієї лінії фронту, найактивніше – на Мар’їнському, Авдіївському, Очеретинському і Торецькому напрямках.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

На Авдіївському напрямку росіяни спробували прорвати нашу оборону, але зазнали невдачі. В самому місті російські снаряди протягом доби пошкодили декілька житлових будинків, сільгосппідприємство, медичний заклад. Також вчора перебили газогін та лінії електропостачання – надвечір подачу електрики вже відновили, зараз тривають роботи з відновлення постачання газу.

В Очеретиному пошкоджено будинки та перебито електромережі.

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

У Мар’їнській громаді під обстрілами Мар’їнка, Красногорівка та Новомихайлівка. Пошкоджено електропостачання — фахівці працюють над відновленням.

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

На Торецькому напрямку під вогнем “Градів” Нью-Йорк та прилеглі села. Є пошкоджене житло, але без постраждалих.

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Нагадаємо, за вівторок, 19 квітня окупанти обстріляли 12 населених пунктів Донеччини, є загиблі та поранені. Руйнувань зазнали щонайменше 30 цивільних об’єктів.

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