У Донецькій області окупанти за добу обстріляли 12 населених пунктів.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Внаслідок ударів загинули мирні жителі, є поранені. Руйнувань зазнали щонайменше 30 цивільних об’єктів – житлові будинки, школа, дитячий садок, підприємства, магазини, залізнична колія.

Упродовж минулої доби окупанти вдарили по таких населених пунктах Донеччини — Маріуполь, Авдіївка, Вугледар, Мар’їнка, Краматорськ, Новогродівка, Торецьк, Миколаївка, Благодатне, Орлівка, Рубці, Привілля.

Ворог обстрілював мирне населення ракетами, з реактивних систем залпового вогню “Град”, танків, важкої артилерії.

Фото: Національна поліція України

Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, окупанти вбили вчора на Донеччині трьох людей: у Краматорську, Авдіївці та Благодатному. Поранення одержали 5 цивільних, зокрема дитина.