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Україна не отримувала нові літаки від партнерів, – Командування Повітряних Сил

За сприяння Уряду США Повітряні Сили отримали запчастини та комплектуючі ремонту парку літальних апаратів.

Україна не отримувала нові літаки від партнерів, – Командування Повітряних Сил

Командування Повітряних Сил ЗСУ спростувало інформацію про те, що Україна отримала нові літаки від партнерів.

"За сприяння Уряду США Повітряні Сили Збройних Сил України отримали запчастини та комплектуючі, для відновлення та ремонту парку літальних апаратів, які є на озброєнні авіації Повітряних Сил, що дозволить поставити до строю більше техніки", – йдеться у повідомленні служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Напередодні у Пентагоні заявили, що Україна отримала літаки та запчастини до них, щоб збільшити кількість власного авіафлоту для оборони від російської військової агресії. "Українці отримали додаткові судна та деталі", – пояснив речник Міноборони США Джон Кірбі. При цьому він не уточнив, про які саме країни чи типи літаків йдеться. Кірбі додав, що за схожою схемою інші країни допомогли Києву також і з танками.

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