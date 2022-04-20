Норвегія передала Україні ЗРК "Містраль"

Норвегія передала Збройним силам України близько сотні зенітно-ракетних комплексів "Містраль", що дозволяють збивати літаки та гелікоптери, які летять на малій висоті. Про передачу зброї повідомило Міністерство оборони Норвегії.

"Конфлікт в Україні може бути тривалим, і країна залежить від міжнародної підтримки, щоб протистояти російській агресії. Тому уряд вирішив передати Україні систему протиповітряної оборони "Містраль", – заявив міністр оборони Бьорн Арільд Грам.

За його словами, ЗРК “Містраль” зняті з озброєння збройних сил Норвегії, проте це “ефективна зброя, яка застосовувалася у ВМС і яка буде дуже корисною для України”.

Mistral – ПЗРК з інфрачервоною пасивною головкою самонаведення для враження вертольотів і літаків на низьких висотах. Максимальна швидкість ракети – 800 м/с, дальність стрільби – 500-6000 м. Довжина ракети – близько 1,9 м, діаметр – 90 мм, її маса – майже 19 кг (бойової частини – 3 кг). Ураження – 1800 кульок вольфрамового сплаву. Маса пускової установки – 24 кг. "Містраль" розроблений у Франції компанією MBDA, 1987-го прийнятий на озброєння у Франції. Mistral 2 прийнято на озброєння 2000-го.

Також зазначається, що раніше уряд Норвегії ухвалив рішення передати загалом 4000 протитанкових ракет та декілька видів засобів захисту та іншої військової техніки.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Україна отримала від інших країн літаки та запчастини до них. Також Великобританія та США підтвердили наміри надати Україні більше артилерійського озброєння.