Байден та Джонсон готові надати Україні артилерійську зброю

Президент США Джо Байден та премʼєр-міністр Великобританії Борис Джонсон підтвердили наміри надати Україні більше артилерійського озброєння. Про це повідомляють видання Цензор.нет та Reuters.

"Їм (Україні - ред.) потрібна підтримка артилерією і це те, що ми можемо надати у доповнення до інших форм підтримки", - заявив Борис Джонсон, коментуючи відповідне рішення.

Водночас, американські медіа повідомляють, що Джо Байден також підтвердив такі наміри. У відповідь на запитання журналістів, чи надійде від США в Україну більше артилерії, президент США відповів: "Так".

Таке рішення світових лідерів зумовлене переходом Росії в нову фазу війни в Україні.

Нагадаємо, що Канада запровадила додаткові санкції проти російських посадовців та олігархів, а також членів їх родин. Окрім цього керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що Канада надасть Україні більше артилерійського озброєння.