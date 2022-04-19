Мир, продиктований на умовах Путіна, неприйнятний, – Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Путіна негайно припинити обстріли і вивести війська з території.

Відповідну заяву він зробив після відеоконференції з главами держав і урядів міжнародних партнерів, а також керівниками НАТО і ЄС, повідомляє ARD.

«Ми відчуваємо нескінченний смуток за жертвами і – це також потрібно сказати – великий гнів на російського президента і цю безглузду війну», – заявив він, закликавши Путіна до «серйозних переговорів» і припинення бойових дій.

При цьому Олаф Шольц сказав, що «мир, продиктований на умовах Путіна, неприйнятний».

Нагадаємо, уряд Німеччини планує збільшити бюджет військової допомоги на 2022 рік до двох мільярдів євро, і ці кошти "значною мірою підуть на користь України".