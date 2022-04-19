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Греція заарештувала російський нафтовий танкер у межах санкцій

На борту судна перебувають 19 членів екіпажу.

Греція заарештувала російський нафтовий танкер у межах санкцій
Фото: flaggenplatz.ch

Берегова охорона Греції заблокувала російський нафтовий танкер на шляху до місця призначення після того, як у вівторок він був перехоплений біля берегів острова Евбея.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на видання Kathimerini.

Згідно з джерелами, судно Pegas під російським прапором прямувало до Пелопоннесу, щоб перемістити свій вантаж нафти на інше судно. Однак через несприятливі погодні умови танкер відійшов у безпечну бухту біля приморського міста Каристос на півдні Евбеї, де його перехопили.

За словами представників берегової охорони, наказ про арешт корабля був виданий органом з боротьби з відмиванням грошей відповідно до інструкцій про санкції, запроваджені проти Росії через її вторгнення в Україну.

На борту судна перебувають 19 членів екіпажу. У береговій охороні також зазначили, що заарештовано саме судно, а не його нафтовий вантаж.

Нагадаємо, раніше Італія, Румунія, Бельгія та Литва закрили свої порти для російських кораблів.

1 березня Туреччина закрила Босфор і Дарданелли для всіх військових кораблів.

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