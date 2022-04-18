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Макрон заявив, що приїде до Києва, "коли зможе принести реальну користь"

Президент Франції відмовився назвати "червону лінію" для Росії у війні проти України.

Макрон заявив, що приїде до Києва, "коли зможе принести реальну користь"
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон не проводив телефонних розмов із президентом РФ Володимиром Путіним після того, як стало відомо про звірства росіян у Бучі на Київщині.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Франс 5", передає "Інтерфакс-Україна".

"Я не розмовляв із ним безпосередньо з того часу", - сказав Макрон.

При цьому він не виключив, що такі розмови відбудуться в майбутньому. За його словами, "Європа і, зокрема, Франція, будучи членом Радбезу ООН і потужною державою, мають проводити діалог (з президентом РФ, - ред.)".

Макрон також зазначив, що поїде до Києва, лише коли "може принести реальну користь".

Президент Франції також відмовився назвати "червону лінію" для Росії у війні проти України. За його словами, така заява може зробити Париж стороною збройного конфлікту, передає BFM TV.

"Це потрібно прораховувати, це відповідальність, яку ми на себе просто так не візьмемо", - пояснив Макрон.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запросив Макрона відвідати Україну, щоб той на власні очі побачив звірства російських військових і зрозумів, що це - не просто війна, а геноцид українського народу.

Макрон, який отримав найбільшу підтримку французів у першому турі нових президентських виборів, відмовився називати геноцидом дії Росії у війні проти України і назвав росіян і українців братами. Водночас президенти Польщі та США переконані, що президент Путін цілеспрямовано знищує українську націю.

У МЗС України відреагували на словам Макрона і наголосили, що Україна та Росія були близькі через історичні обставини, але "братерство народів" є вигаданим. "Україна та Росія історично близькі з об’єктивних причин, але міф про два братських народи Росії та України почав руйнуватися після окупації Криму та агресії на Донбасі у 2014 році. Речник МЗС Олег Ніколенко наголосив, що після масових злочинів і вбивств, які вчинили російські військові в Україні, ніхто не має морального права говорити про "братерство".

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