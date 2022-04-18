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Майже половина німців незадоволені роботою канцлера Шольца

Видання Bild опублікувало дані соцопитування. 

Майже половина німців незадоволені роботою канцлера Шольца
Фото: EPA/UPG

Майже 50% громадян Німеччини невдоволені діяльністю федерального канцлера Олафа Шольца, що є найвищим показником за весь час його перебування на посаді.

Як пише Суспільне з посиланням на Bild am Sonntag, про це свідчать дані соцопитування, проведеного соцслужбою INSA на замовлення видання.

Зокрема, незадоволеність роботою Олафа Шольца висловили 49% респондентів. Водночас 38% опитаних німців заявили, що їх влаштовує діяльність канцлера.

Це найвищий показник невдоволення його діяльністю — від моменту вступу на посаду 8 грудня 2022 року, підкреслює видання.

При цьому загалом діями федерального уряду незадоволені 55% громадян Німеччини, натомість позитивно їх оцінюють – 35% німців.

Окрім того, владна Соціал-демократична партія нині має 25% підтримки, в той час як ХДС/ХСС — 26%.

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