Голова МВФ вказала на необхідність постійної економічної підтримки України

Про це вона повідомила за результатами телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським

Україні має надаватись постійна фінансова підтримка з боку партнерів.

Про це повідомила в Twitter Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва, за результатами телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським у неділю, 17 квітня.

"Постійна економічна підтримка з боку партнерів України є необхідною для створення основ відновлення її сучасної конкурентоспроможної економіки", — написала вона.

Раніше Володимир Зеленський поінформував, що обговорив із головою МВФ забезпечення фінансової стійкості України та підготовку до повоєнного відновлення.

"Говорив сьогодні з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Про забезпечення фінансової стійкості України та про підготовку відбудови нашої держави після війни. Торкнулися конкретних напрямків можливої співпраці з МВФ як найближчим часом, так і в перспективі кількох років. Упевнений, що прогрес у наших відносинах з фондом буде відчутним", — написав президент України.

Нагадаємо, за прогнозами МВФ глобальне економічне зростання через війну в Україні зазнає ще більшого скорочення, ніж прогнозувалося.