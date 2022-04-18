Ахметов пообіцяв відновити український Маріуполь
Ахметов пообіцяв відновити український Маріуполь
Ворог завдав удару по Броварській громаді на Київщині
Ворог завдав удару по Броварській громаді на Київщині
Втрати РФ у війні з Україною за добу більші, ніж за 8 років у Сирії, – The Economist
Втрати РФ у війні з Україною за добу більші, ніж за 8 років у Сирії, – The Economist
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
РФ готує десантну морську операцію - Генштаб
РФ готує десантну морську операцію - Генштаб
"Не я б‘ю, "Верба" б‘є!" – Міноборони привітало українців з Вербною неділею
"Не я б‘ю, "Верба" б‘є!" – Міноборони привітало українців з Вербною неділею
У Маріуполі загинула військовий медик Олена Кушнір
У Маріуполі загинула військовий медик Олена Кушнір
Новий наступ РФ проти України може розпочатися найближчими днями - телеканал NBC
Новий наступ РФ проти України може розпочатися найближчими днями - телеканал NBC
"Кухар Путіна" Пригожин приїхав на Донбас, щоб особисто координувати "вагнерівців"
"Кухар Путіна" Пригожин приїхав на Донбас, щоб особисто координувати "вагнерівців"
ГоловнаСвіт

Голова МВФ вказала на необхідність постійної економічної підтримки України

Про це вона повідомила за результатами телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським

Голова МВФ вказала на необхідність постійної економічної підтримки України
Крісталіна Георгієва
Фото: скрин видео

Україні має надаватись постійна фінансова підтримка з боку партнерів.

Про це повідомила в Twitter Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва, за результатами телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським у неділю, 17 квітня.

"Постійна економічна підтримка з боку партнерів України є необхідною для створення основ відновлення її сучасної конкурентоспроможної економіки", — написала вона.

Раніше Володимир Зеленський поінформував, що обговорив із головою МВФ забезпечення фінансової стійкості України та підготовку до повоєнного відновлення.

"Говорив сьогодні з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Про забезпечення фінансової стійкості України та про підготовку відбудови нашої держави після війни. Торкнулися конкретних напрямків можливої співпраці з МВФ як найближчим часом, так і в перспективі кількох років. Упевнений, що прогрес у наших відносинах з фондом буде відчутним", — написав президент України.

Нагадаємо, за прогнозами МВФ глобальне економічне зростання через війну в Україні зазнає ще більшого скорочення, ніж прогнозувалося.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також