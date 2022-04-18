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За добу українська ППО вразила 5 ворожих цілей, з яких один літак та три вертольоти

Весь християнський світ нині святкує Великдень – одне із найважливіших релігійних свят.

А російські окупанти продовжують бомбити, обстрілювати із ракет та артилерії мирні українські міста

За добу українська ППО вразила 5 ворожих цілей, з яких один літак та три вертольоти
Фото: пресцентр Військово-морських сил ЗСУ

Протиповітряна оборона Повітряних Сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ 17 квітня вразила щонайменше 5 повітряних цілей російських окупантів. 

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ. 

Зокрема, За добу 17 квітня підрозділами ППО Повітряних Сил та Сухопутних військ знищено п’ять повітряних цілей:1 літак (винищувач типу «Су»);3 вертольоти (два Мі-24 та один Ка-52);1 БпЛА ОТР (Орлан-10).

Винищувачі Повітряних Сил продовжують здійснювати патрулювання повітряного простору та авіаційне прикриття військ, а ударна авіація – наносить ракетно-бомбові удари по позиціях окупаційних військ.

Нагадаємо, 17 квітня стало відомо, що на Харківщині ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52, використавши для цього зенітно-ракетний комплекс "Ігла".

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