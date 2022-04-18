За добу українська ППО вразила 5 ворожих цілей, з яких один літак та три вертольоти

Протиповітряна оборона Повітряних Сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ 17 квітня вразила щонайменше 5 повітряних цілей російських окупантів.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, За добу 17 квітня підрозділами ППО Повітряних Сил та Сухопутних військ знищено п’ять повітряних цілей:1 літак (винищувач типу «Су»);3 вертольоти (два Мі-24 та один Ка-52);1 БпЛА ОТР (Орлан-10).

Винищувачі Повітряних Сил продовжують здійснювати патрулювання повітряного простору та авіаційне прикриття військ, а ударна авіація – наносить ракетно-бомбові удари по позиціях окупаційних військ.

Нагадаємо, 17 квітня стало відомо, що на Харківщині ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52, використавши для цього зенітно-ракетний комплекс "Ігла".