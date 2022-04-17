Від рук російських окупантів загинули ще двоє жителів Донеччини, - Кириленко

Від рук російських окупантів 17 квітня загинули ще двоє жителів Донеччини.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
За його словами, внаслідок російських обстрілів загинули жителів в Мар’їнці та Новопіллі, ще четверо отримали поранення.
"Крім того, у Бахмуті та Краматорську було надано медичну допомогу двом цивільним, пораненим на території Луганщини. Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо", - зазначив Кириленко.
Нагадаємо, сьогодні Росія обстріляла Дніпропетровщину, загинув цивільний.