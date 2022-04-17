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Від рук російських окупантів загинули ще двоє жителів Донеччини, - Кириленко

Ще четверо отримали поранення внаслідок нинішніх обстрілів.

Від рук російських окупантів загинули ще двоє жителів Донеччини, - Кириленко
Фото: Донецька ОДА

Від рук російських окупантів 17 квітня загинули ще двоє жителів Донеччини.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Фото: Facebook/Павло Кириленко

За його словами, внаслідок російських обстрілів загинули жителів в Мар’їнці та Новопіллі, ще четверо отримали поранення.

"Крім того, у Бахмуті та Краматорську було надано медичну допомогу двом цивільним, пораненим на території Луганщини. Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо", - зазначив Кириленко.

Нагадаємо, сьогодні Росія обстріляла Дніпропетровщину, загинув цивільний.

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