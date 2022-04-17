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​Зеленський запросив Макрона в Україну, "щоб він зрозумів, що тут геноцид, а не просто війна"

Президент також хотів би, щоб в Україну приїхав і президент США Джо Байден.

​Зеленський запросив Макрона в Україну, "щоб він зрозумів, що тут геноцид, а не просто війна"
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський запросив президента Франції Еммануеля Макрона відвідати Україну, щоб той на власні очі побачив звірства російських військових і зрозумів, що це - не просто війна, а геноцид українського народу.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю телеканалу CNN.

"Хочу, щоб він зрозумів: це не війна, а ні що інше, як геноцид. Я запросив його приїхати, коли він матиме таку можливість. Він приїде, побачить і, я впевнений, зрозуміє", - сказав президент України.

Зеленський також зазначив, що говорив з Макроном минулого тижня.

Він додав, що президент Франції останнім часом дипломатично спілкувався з Путіним, бо  "хоче зробити якісь кроки для того, щоб Росія вступила в діалог".

Зеленський також заявив, що також хоче, щоб в Україну приїхав і президент США Джо Байден.

Нагадаємо, Макрон, який отримав найбільшу підтримку французів у першому турі нових президентських виборів, відмовився називати геноцидом дії Росії у війні проти України і назвав росіян і українців братами. Водночас президенти Польщі та США переконані, що президент Путін цілеспрямовано знищує українську націю.

У МЗС України відреагували на словам Макрона і наголосили, що Україна та Росія були близькі через історичні обставини, але "братерство народів" є вигаданим. "Україна та Росія історично близькі з об’єктивних причин, але міф про два братських народи Росії та України почав руйнуватися після окупації Криму та агресії на Донбасі у 2014 році. Речник МЗС Олег Ніколенко наголосив, що після масових злочинів і вбивств, які вчинили російські військові в Україні, ніхто не має морального права говорити про "братерство".

Президент Зеленський також зазначав, що хотів би обговорити з Макроном його заяву.

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