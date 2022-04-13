Зеленський прокоментував слова Макрона про "братські народи" України та РФ

"Я зроблю все можливе, щоб обговорити з ним це питання. Якщо не сьогодні, то завтра".

Володимир Зеленський прокоментував заяву президента Франції Еммануеля Макрона про "братерство" України та Росії.

Під час спільної пресконференції з президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії Зеленський зазначив, що хотів би обговорити з Макроном його заяву.

При цьому Зеленський зазначив, що особисто від президента Франції цю заяву він не чув.

"Щодо питання Франції. Чесно я не чув від пана президента Французької республіки цю заяву... Ми не втрачаємо жодної деталі, такі речі для нас дуже болючі. Якщо вона правдива, то я зроблю все можливе, щоб сьогодні обговорити з ним це питання. Якщо не сьогодні, то завтра, коли він знайде час", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Макрон, який отримав найбільшу підтримку французів у першому турі нових президентських виборів, відмовився називати геноцидом дії Росії у війні проти України і назвав росіян і українців братами. Водночас президенти Польщі та США переконані, що президент Путін цілеспрямовано знищує українську націю.

У МЗС України відреагували на словам Макрона і наголосили, що Україна та Росія були близькі через історичні обставини, але "братерство народів" є вигаданим. "Україна та Росія історично близькі з об’єктивних причин, але міф про два братських народи Росії та України почав руйнуватися після окупації Криму та агресії на Донбасі у 2014 році.

Речник МЗС Олег Ніколенко наголосив, що після масових злочинів і вбивств, які вчинили російські військові в Україні, ніхто не має морального права говорити про "братерство".

Про те, що українці та росіяни - "братські народи" неодноразово говорив президидент РФ Володимир Путін. Але це не зупинило його від окупації Криму та частини Донбасу, а 24 лютого 2022 рогу - віддати наказ про нове військове вторгнення в Україну.