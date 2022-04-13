Чеські дипломати повернулися до києва та підняли біло-червоно-синій національний прапор своєї країни перед будівлею посольства.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ країни у Twitter.

"У Києві знову замайорів чеський прапор - повернулися чеські дипломати. Це один із багатьох кроків, якими ми підтримуємо Україну. Чехія стояла і завжди буде стояти пліч-о-пліч з Україною", - йдеться у повідомленні.

Одразу після початку нового російського вторгнення 24 лютого Чехія евакуювала співробітників посольства з Києва. Про плани повернутися в українську столицю глава МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив 9 квітня.

Фото: twitter.com/CzechMFA

Нагадаємо, 11 квітня в Київ повернулося представництво Євросоюзу.