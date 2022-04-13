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Сполучені Штати Америки передадуть Україні артсистеми, БТРи і вертольоти, - Байден

"Моя адміністрація санкціонує надання Україні додаткової зброї, боєприпасів та іншої допомоги у сфері безпеки на 800 мільйонів доларів".

Сполучені Штати Америки передадуть Україні артсистеми, БТРи і вертольоти, - Байден
Фото: EPA/UPG

США передадуть Україні артилерійські системи, снаряди, бронетранспортери і вертольоти для протистояння російській агресії.

Про це йдеться в заяві президента США Джо Байдена, опублікованій на сайті Білого дому.

"Моя адміністрація санкціонує надання Україні додаткової зброї, боєприпасів та іншої допомоги у сфері безпеки на 800 мільйонів доларів. Українські військові використовували зброю, яку ми надаємо, із руйнівним ефектом. Поки Росія готується посилити свої атаки на Донбасі, Сполучені Штати продовжать надавати Україні можливості для самозахисту", – підкреслив Байден.

Як ідеться в заяві американського президента, новий пакет допомоги буде включати високоефективні системи озброєння.

"Ці нові можливості включають артилерійські системи, артилерійські снаряди та бронетранспортери. Я також схвалив передачу додаткових вертольотів. Крім того, ми продовжуємо сприяти передачі значних сил та коштів від наших союзників та партнерів у всьому світі", – повідомив Байден.

Президент США наголосив, що "ми не можемо зараз відпочивати. Як я запевнив Президента Зеленського, американський народ і надалі підтримуватиме хоробрий український народ у його боротьбі за свободу".

Нагадаємо, 13 квітня відбулась конфіденційна зустріч представників Пентагону проведуть з керівниками найбільших американських військових підрядників. На ній мали обговорити посилення допомоги Україні, зокрема, шляхи покращення протиповітряної оборони, поставок протикорабельних ракет та засобів контрбатарейної боротьби. 

У Пентагоні також сподіваються розширити різновид озброєнь (йдеться про безпілотники, гаубиці та іншу зброю) для постачання Україні.

Сьогодні Президент Володимир Зеленський у відеозверненні озвучив перелік необхідного озброєння, щоб зупинити РФ.

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