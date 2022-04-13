В офшорній зоні острова Джерсі заморозили активи Абрамовича на $7 млрлд

Це складає чи не половину статків олігарха.

Королівський суд острова Джерсі за поданням місцевої влади заморозив активи російського олігарха Романа Абрамовича на понад 7 млрд доларів. Про це повідомляє Bloomberg. Зазначається, що арештована сума складає чи не половину статків російського мільярдера.

Крім того, поліція провела обшук у приміщеннях, які пов’язують з Романом Абрамовичем.

Арешт активів олігарха відбувся в рамках санкцій, ухвалених Європейським Союзом і Великобританією проти Росії та російських бізнесменів через повномасштабне вторгнення в Україну.

“Західні санкції проти Абрамовича заморозили його активи, та поставили під питання майбутнє футбольного клубу "Челсі"”, - зазначає видання.

Джерсі є найбільшим з Нормандських островів, розміщений на захід від Нормандії, має власний уряд, але знаходиться під юрисдикцією Британії. Джерсі внесений українською владою в список офшорів.

Нагадаємо, Роман Абрамович не потрапив під санкції США на прохання української влади. Він нібито мав допомогти у переговорах з Росією.