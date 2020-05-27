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Кабмин включил Панаму в список офшоров

Перечень обновили второй раз с начала года.

Фото: EPA/UPG

Кабинет министров включил Панаму в список офшорных зон, внеся изменения в распоряжение №143 от 23 февраля 2011 года.

Такое решение было принято на заседании правительства в среду, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на нем.

Перечень обновили второй раз с начала года. В феврале правительство добавило в список Фиджи и исключило Бахрейн.

С учетом Панамы в перечень офшорных зон теперь входит 42 страны и территории:

  • остров Гернси
  • остров Джерси
  • остров Мэн
  • остров Олдерни
  • Белиз
  • Панама
  • Андорра
  • Гибралтар
  • Монако
  • Ангилья
  • Антигуа и Барбуда
  • Аруба
  • Багамские Острова
  • Барбадос
  • Бермудские Острова
  • Британские Виргинские Острова
  • Виргинские Острова (США)
  • Гренада
  • Каймановы Острова
  • Монтсеррат
  • Нидерландские Антильские Острова
  • Пуэрто-Рико
  • Сент-Винсент и Гренадины
  • Сент-Китс и Невис
  • Сент-Люсия
  • Содружество Доминики
  • Теркс и Кайкос
  • Тринидад и Тобаго
  • Либерия
  • Намибия
  • Сейшельские Острова
  • Вануату
  • Гуам
  • Маршальские Острова
  • Науру
  • Ниуэ
  • Палау
  • Острова Кука
  • американское Самоа
  • Самоа
  • Фиджи
  • Мальдивская Республика
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