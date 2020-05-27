Кабмин включил Панаму в список офшоров

Кабинет министров включил Панаму в список офшорных зон, внеся изменения в распоряжение №143 от 23 февраля 2011 года.
Такое решение было принято на заседании правительства в среду, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на нем.
Перечень обновили второй раз с начала года. В феврале правительство добавило в список Фиджи и исключило Бахрейн.
С учетом Панамы в перечень офшорных зон теперь входит 42 страны и территории:
- остров Гернси
- остров Джерси
- остров Мэн
- остров Олдерни
- Белиз
- Панама
- Андорра
- Гибралтар
- Монако
- Ангилья
- Антигуа и Барбуда
- Аруба
- Багамские Острова
- Барбадос
- Бермудские Острова
- Британские Виргинские Острова
- Виргинские Острова (США)
- Гренада
- Каймановы Острова
- Монтсеррат
- Нидерландские Антильские Острова
- Пуэрто-Рико
- Сент-Винсент и Гренадины
- Сент-Китс и Невис
- Сент-Люсия
- Содружество Доминики
- Теркс и Кайкос
- Тринидад и Тобаго
- Либерия
- Намибия
- Сейшельские Острова
- Вануату
- Гуам
- Маршальские Острова
- Науру
- Ниуэ
- Палау
- Острова Кука
- американское Самоа
- Самоа
- Фиджи
- Мальдивская Республика