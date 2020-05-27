Кабмин включил Панаму в список офшоров

Перечень обновили второй раз с начала года.

Фото: EPA/UPG

Кабинет министров включил Панаму в список офшорных зон, внеся изменения в распоряжение №143 от 23 февраля 2011 года.

Такое решение было принято на заседании правительства в среду, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на нем.

Перечень обновили второй раз с начала года. В феврале правительство добавило в список Фиджи и исключило Бахрейн.

С учетом Панамы в перечень офшорных зон теперь входит 42 страны и территории: