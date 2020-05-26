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"Укрзализныця" открыла продажу билетов на первые направления по Украине

Поезда начнут курсировать с 1 июня. Железнодорожные кассы будут работать с 27 мая.

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на первые направления по Украине
Фото: facebook.com/olexander.krasnoshtan

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на первые направления по Украине. Через онлайн-сервисы уже можно приобрести билеты на пять поездов Интерсити+.

Об этом в телеграм-канале сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Так, через онлайн-сервисы уже можно купить билеты на поезда:

№721 / 722 и №726 / 725 Киев - Харьков;

№763 / 764 Киев - Одесса;

№711 / 712 Киев - Константиновка;

№740 / 739 Киев - Кривой Рог.

Поезда начнут курсировать с 1 июня, а железнодорожные кассы будут работать с 27 мая.

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