"Укрзализныця" открыла продажу билетов на первые направления по Украине. Через онлайн-сервисы уже можно приобрести билеты на пять поездов Интерсити+.
Об этом в телеграм-канале сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Так, через онлайн-сервисы уже можно купить билеты на поезда:
№721 / 722 и №726 / 725 Киев - Харьков;
№763 / 764 Киев - Одесса;
№711 / 712 Киев - Константиновка;
№740 / 739 Киев - Кривой Рог.
Поезда начнут курсировать с 1 июня, а железнодорожные кассы будут работать с 27 мая.