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АМКУ развеял обвинения в адрес Укразализныци по закупке масел

В компании утверждают, что осуществляют указанные закупки в соответствии с действующим законодательством и по рыночным ценам.

АМКУ развеял обвинения в адрес Укразализныци по закупке масел
Фото: Александр Рудоманов

Антимонопольный комитет Украины признал действия тендерного комитета Укрзализныци при закупке масел и смазочных материалов правомерными. Об этом сообщается на сайте УЗ.

В компании утверждают, что осуществляют указанные закупки в соответствии с действующим законодательством и по рыночным ценам.

"Укрзализныця еще в декабре прошлого года начала процедуру открытых торгов закупки масел на 2020 год. Предварительно общество провело рабочую встречу с представителями рынка, где нужно было достичь согласия по условиям тендерной документации и требований к продукции и поставщиков.

Вместе с тем, уже в январе предприятия, поставляющие продукцию производства ООО «КСМ-Протек», обжаловали условия тендерной документации. После того, как Укрзализныця внесла изменения, которые требовали участники, эти же предприятия подали повторные жалобы. Как следствие, конечная дата подачи тендерных предложений переместилась аж на апрель", - говорится в сообщении.

Укрзализныця утверждает, что отклонила некоторые предложения участников из-за нарушение условий тендерной документации. А они обжаловать решение тендерного комитета в АМКУ.

"При этом оспаривали как отклонение собственных предложений, так и пытались доказать, что предложения конкурентов имели «многочисленные нарушения». Однако, как показали результаты рассмотрения жалоб, АМКУ признал действия тендерного комитета полностью правомерными," - утверждают в УЗ. А сообщения о недопущении к тендеру компаний, которые предлагали цены на 30% ниже, называют спланированной кампаний.

"Укрзализныця выступает за прозрачный и честный отбор поставщиков любой продукции и призывает не прибегать к манипуляциям. Особенно в ситуации, когда Укрзализныце необходимо сформировать запас смазочных материалов для восстановления пассажирского движения и бесперебойных грузоперевозок", - резюмировали в компании.

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