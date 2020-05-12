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"Укрзализныця" планирует возобновить движение пригородных поездов в два этапа

На первом этапе в работу вернут 745 пригородных поездов, на втором - еще 571.

"Укрзализныця" планирует возобновить движение пригородных поездов в два этапа
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

"Укрзализныця" подготовила план по возобновлению пригородных пассажирских перевозок в два этапа.

Об этом говорится на сайте УЗ.

На первом этапе в работу вернут 745 пригородных поездов, на втором - еще 571.

Но это произойдет только после того, как правительство отменит запрет на регулярные пассажирские перевозки, введенный в связи с эпидемией COVID-19.

"Возобновление пригородного пассажирского сообщения, согласно плану, пройдет в два этапа: на первом этапе на пути вернутся 745 пригородных поездов для обеспечения подвоза граждан к местам работы в часы пик, на втором - планируем назначить еще 571 поезд, и, таким образом, полностью восстановить пригородное железнодорожное движение", - заявил и.о. главы "Укрзализныци" Иван Юрик.

Сейчас специалисты УЗ проводят технический осмотр оборудования и подвижного состава, проверяют работоспособность касс и платежных терминалов, осуществляют текущие ремонты вокзалов и поездов.

Снятие карантинных ограничений на ж/д транспорте планируют именно с пригородных поездов.

Когда именно это произойдет, пока неизвестно.

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